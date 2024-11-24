У КМВА розповіли подробиці нічної атаки дронів на Київ
Сили і засоби протиповітряної оборони збити більше десятка ворожих ударних дронів, запущених у напрямку Києва у ніч проти 24 листопада
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
Тривога під час цієї повітряної атаки ворога тривала понад 3 години, російські дрони заходили у місто з різних напрямків.
Загалом, військові виявили та знешкодили над Києвом більше десяти безпілотників. Точна кількість та тип дронів стануть відомі згодом з повідомлення командування Повітряних сил.
За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали, також немає даних щодо руйнувань.
Водночас відбиття дронової атаки досі триває у Київській області. Вони постійно змінюють напрямок руху та можуть становити загрозу для Києва.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада росіяни завдали авіаударів по Запорізькій області. Зокрема по обласному центру запустили ФАБ-500.