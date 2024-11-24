У КМВА розповіли подробиці нічної атаки дронів на Київ

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Сили і засоби протиповітряної оборони збити більше десятка ворожих ударних дронів, запущених у напрямку Києва у ніч проти 24 листопада

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Тривога під час цієї повітряної атаки ворога тривала понад 3 години, російські дрони заходили у місто з різних напрямків.

Загалом, військові виявили та знешкодили над Києвом більше десяти безпілотників. Точна кількість та тип дронів стануть відомі згодом з повідомлення командування Повітряних сил.

За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали, також немає даних щодо руйнувань.

Водночас відбиття дронової атаки досі триває у Київській області. Вони постійно змінюють напрямок руху та можуть становити загрозу для Києва.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 листопада росіяни завдали авіаударів по Запорізькій області. Зокрема по обласному центру запустили ФАБ-500.