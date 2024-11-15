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15 листопада 2024, 15:20

У Міноборони розпочали перевірку щодо стрілянини працівником ТЦК на Київщині

15 листопада 2024, 15:20
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скріншот із відео
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Міністерство оборони відреагувало на появу у соцмережах відео, на якому нібито співробітник ТЦК стріляє у чоловіка, який тікає. Інцидент трапився у селищі Щасливе на Київщині

Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що відомство вивчає інформацію щодо інциденту. Водночас не заперечується, що на цих кадрах співробітник ТЦК.

"Міністерство оборони України вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

Якщо буде встановлено, що йдеться про перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів, додали у Міноборони.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, у соцмережах з'явилося відео, ніби співробітник ТЦК стріляє у чоловіка. У поліції, коментуючи відео, заявили, що стріляв "представник добровольчого формування територіальної громади".

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