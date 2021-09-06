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06 вересня 2021, 08:26 691

На Київщині стався вибух на заводі: постраждали п'ятеро людей

06 вересня 2021, 08:26 691
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Фото: t.me/mvs_ukraine
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На цукровому заводі у селищі Гребінки, що у Київській області стався вибух. Внаслідок події постраждали  п'ятеро людей

Про це повідомили у МВС, передає RegioNews.

Близько 16:00 години стався паровий вибух на цукровому заводі в селищі Гребінки. Про це до Білоцерківського районного управління поліції повідомив фельдшер швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів.

Через вибух постраждало 5 людей. Двох із них госпіталізували до столичної лікарні, інших - до Білоцерківської міської лікарні №2. Стан потерпілих на даний час невідомий.

Раніше повідомлялось, що на "Рівнеазоті" стався викид нітрогазів. На заводі "Рівнеазот" сталася аварія – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. За фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" порушено кримінальне провадження.

Завод аварія ушпиталення медики розслідування

 
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