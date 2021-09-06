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06 сентября 2021, 08:26 1196

На Киевщине произошел взрыв на заводе: пострадали пять человек

06 сентября 2021, 08:26 1196
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Фото: t.me/mvs_ukraine
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На сахарном заводе в поселке Гребенки, что в Киевской области произошел взрыв. В результате происшествия пострадали пять человек

Об этом сообщили в МВД, передает RegioNews.

Около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

От взрыва пострадали 5 человек. Двух из них госпитализировали в столичную больницу, других - в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что на "Ривнеазоте" произошел выброс нитрогазов. На заводе "Ривнеазот" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. По факту аварии на химзаводе "Ривнеазот" возбуждено уголовное производство.

госпитализация расследование медики авария Завод

 
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