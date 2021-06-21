На Киевщине загорелась пятиэтажка, есть пострадавшие

Фото: ГСЧС Украины

21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

В результате пожара два человека госпитализированы, из них 13-летний ребенок и еще шесть человек пострадали, но после осмотра врачами от госпитализации отказались.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

Пожар распространился на 4, 5 этажа и кровлю. Разрушений опорных конструкций нет, в квартире выбило окна.

Сейчас на месте работают 53 спасателя и 12 единиц техники.

Напомним, на днях в Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции.