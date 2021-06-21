На Киевщине загорелась пятиэтажка, есть пострадавшие
21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, который вызвал пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.
В результате пожара два человека госпитализированы, из них 13-летний ребенок и еще шесть человек пострадали, но после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
Пожар распространился на 4, 5 этажа и кровлю. Разрушений опорных конструкций нет, в квартире выбило окна.
Сейчас на месте работают 53 спасателя и 12 единиц техники.
Напомним, на днях в Киеве во время учебы вспыхнул тренинговый центр полиции.
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