На Киевщине произошло ДТП с маршруткой: пять человек травмированы

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Сегодня, 12 июня, в городе Ирпене произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате происшествия пять человек - травмированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Сегодня в начале 11:00 часов экипажу поступил вызов о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Садовая и Украинская", - говорится в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили три транспортных средства с механическими повреждениями: Citroen, Hundai и маршрутный автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы.

На месте происшествия работали медики и следователи, которые установят причины аварии.

Напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.