13:36  12 июня
В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки
11:42  12 июня
Президент назначил главу Бориспольской РГА на Киевщине
10:02  12 июня
На Донбассе девять раз нарушали "тишину", погиб украинский воин
UA | RU
UA | RU
12 июня 2021, 15:13 104

На Киевщине произошло ДТП с маршруткой: пять человек травмированы

12 июня 2021, 15:13 104
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 12 июня, в городе Ирпене произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате происшествия пять человек - травмированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Сегодня в начале 11:00 часов экипажу поступил вызов о ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Садовая и Украинская", - говорится в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили три транспортных средства с механическими повреждениями: Citroen, Hundai и маршрутный автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП пять человек получили травмы.

На месте происшествия работали медики и следователи, которые установят причины аварии.

Напомним, во Львове маршрутка врезалась в дерево, в результате чего пострадали пять человек.

ДТП маршрутки ранение авария область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua