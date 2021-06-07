У Львові маршрутка врізалася в дерево, п'ятеро постраждалих
У Львові на вулиці Левандівській автобус №11 врізався у дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро пасажирів
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, травмованим надали медичну допомогу і госпіталізували.
Причини ДТП наразі з’ясовує поліція. За інформацією ЛМР, правоохоронці розглядають кілька версій.
Нагадаємо, напередодні на Львівщині сталася ДТП, внаслідок чого загинули дві людини, а ще п'ятеро - госпіталізовані.
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