14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
13:58  07 червня
СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 12:59 266

У Львові маршрутка врізалася в дерево, п'ятеро постраждалих

07 червня 2021, 12:59 266
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Львові на вулиці Левандівській автобус №11 врізався у дерево, внаслідок чого постраждали п'ятеро пасажирів

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Як зазначили в управлінні транспорту ЛМР, травмованим надали медичну допомогу і госпіталізували.

Причини ДТП наразі з’ясовує поліція. За інформацією ЛМР, правоохоронці розглядають кілька версій.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині сталася ДТП, внаслідок чого загинули дві людини, а ще п'ятеро - госпіталізовані.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua