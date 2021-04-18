В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer

Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке

Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке

Фото: Сегодня

В Украине сегодня начали проводить ли делать прививку от коронавируса вакциной Pfizer/Biontech.

Об этом сообщает "Сегодня", передает RegioNews.

Первым в Бородянке вакцинировали директора больницы, а потом прививки начали делать пациентам.

Вакцинацию проводила мобильная бригада. Вместе с ней на место выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, прививки сделают около сотни граждан – подопечным и персоналу интерната.

Главный санврач отметил, что вакцина уже доехала до всех региональных складов. И отныне в каждой области Украины будут делать прививки американским препаратом.

Напомним, во все регионы Украины доставили первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer, на региональные склады вакцину планируют подвозить еженедельно.