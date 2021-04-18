В Украине начали делать прививки вакциной Pfizer
Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке
Первыми прививки сделали подопечным психоневрологического интерната в Бородянке
В Украине сегодня начали проводить ли делать прививку от коронавируса вакциной Pfizer/Biontech.
Об этом сообщает "Сегодня", передает RegioNews.
Первым в Бородянке вакцинировали директора больницы, а потом прививки начали делать пациентам.
Вакцинацию проводила мобильная бригада. Вместе с ней на место выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, прививки сделают около сотни граждан – подопечным и персоналу интерната.
Главный санврач отметил, что вакцина уже доехала до всех региональных складов. И отныне в каждой области Украины будут делать прививки американским препаратом.
Напомним, во все регионы Украины доставили первые 29 тысяч доз вакцины Pfizer, на региональные склады вакцину планируют подвозить еженедельно.
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