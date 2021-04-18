За добу в Україні зробили понад три тисячі щеплень від коронавірусу

Дві дози вакцини отримало 5 людей

Дві дози вакцини отримало 5 людей

Фото з відкритих джерел

За добу 17 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 3 333 людини.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

В Україні 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Кількість щеплень у регіонах за добу :

м. Київ – 186 щеплень;

Вінницька область – 45 щеплень;

Волинська область – 133 щеплення;

Дніпропетровська область – 284 щеплення;

Донецька область – 620 щеплень;

Житомирська область – 36 щеплень;

Закарпатська – 24 щеплення;

Запорізька область – 56 щеплень;

Івано-Франківська область – 94 щеплення;

Київська область – 223 щеплення;

Кіровоградська область – 29 щеплень;

Луганська область – 50 щеплень;

Львівська область – 401 щеплення;

Миколаївська область – 48 щеплень;

Одеська область – 381 щеплення;

Полтавська область – 76 щеплень;

Рівненська область – 78 щеплень;

Сумська область – 15 щеплень;

Тернопільська область – 58 щеплень;

Харківська область – 50 щеплень;

Херсонська область – 56 щеплень;

Хмельницька область – 196 щеплень;

Черкаська область – 27 щеплень;

Чернівецька область – 145 щеплень;

Чернігівська область – 22 щеплення.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

Нагадаємо, 16 квітня у Львівській області помер чоловік віком 63 роки, який напередодні вакцинувався препаратом від COVID-19 AstraZeneca/Covishield.