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18 квітня 2021, 11:27 3

За добу в Україні зробили понад три тисячі щеплень від коронавірусу

18 квітня 2021, 11:27 3
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Дві дози вакцини отримало 5 людей
Дві дози вакцини отримало 5 людей
Фото з відкритих джерел
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За добу 17 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 3 333 людини.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.

В Україні 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Кількість щеплень у регіонах за добу :

  • м. Київ – 186 щеплень;
  • Вінницька область – 45 щеплень;
  • Волинська область – 133 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 284 щеплення;
  • Донецька область – 620 щеплень;
  • Житомирська область – 36 щеплень;
  • Закарпатська – 24 щеплення;
  • Запорізька область – 56 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 94 щеплення;
  • Київська область – 223 щеплення;
  • Кіровоградська область – 29 щеплень;
  • Луганська область – 50 щеплень;
  • Львівська область – 401 щеплення;
  • Миколаївська область – 48 щеплень;
  • Одеська область – 381 щеплення;
  • Полтавська область – 76 щеплень;
  • Рівненська область – 78 щеплень;
  • Сумська область – 15 щеплень;
  • Тернопільська область – 58 щеплень;
  • Харківська область – 50 щеплень;
  • Херсонська область – 56 щеплень;
  • Хмельницька область – 196 щеплень;
  • Черкаська область – 27 щеплень;
  • Чернівецька область – 145 щеплень;
  • Чернігівська область – 22 щеплення.

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

Нагадаємо, 16 квітня у Львівській області помер чоловік віком 63 роки, який напередодні вакцинувався препаратом від COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

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