За добу в Україні зробили понад три тисячі щеплень від коронавірусу
Дві дози вакцини отримало 5 людей
Дві дози вакцини отримало 5 людей
За добу 17 квітня 2021 року в Україні щеплено проти COVID-19 3 333 людини.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров`я Максим Степанов, пише RegioNews.
В Україні 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Кількість щеплень у регіонах за добу :
- м. Київ – 186 щеплень;
- Вінницька область – 45 щеплень;
- Волинська область – 133 щеплення;
- Дніпропетровська область – 284 щеплення;
- Донецька область – 620 щеплень;
- Житомирська область – 36 щеплень;
- Закарпатська – 24 щеплення;
- Запорізька область – 56 щеплень;
- Івано-Франківська область – 94 щеплення;
- Київська область – 223 щеплення;
- Кіровоградська область – 29 щеплень;
- Луганська область – 50 щеплень;
- Львівська область – 401 щеплення;
- Миколаївська область – 48 щеплень;
- Одеська область – 381 щеплення;
- Полтавська область – 76 щеплень;
- Рівненська область – 78 щеплень;
- Сумська область – 15 щеплень;
- Тернопільська область – 58 щеплень;
- Харківська область – 50 щеплень;
- Херсонська область – 56 щеплень;
- Хмельницька область – 196 щеплень;
- Черкаська область – 27 щеплень;
- Чернівецька область – 145 щеплень;
- Чернігівська область – 22 щеплення.
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.
Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.
Нагадаємо, 16 квітня у Львівській області помер чоловік віком 63 роки, який напередодні вакцинувався препаратом від COVID-19 AstraZeneca/Covishield.
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