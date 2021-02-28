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28 лютого 2021, 14:50 164

У Борисполі затримали іноземця з ліками на понад два мільйона

28 лютого 2021, 14:50 164
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Громадянин Кувейту перевозив наркотичний препарат "Лірика"
Громадянин Кувейту перевозив наркотичний препарат "Лірика"
Фото: Держприкордонслужба України
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Іноземця, який віз дві валізи заборонених медичних препаратів, затримали співробітники Державної прикордонної служби України за інформацією оперативних співробітників ОКПП «Київ».

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

36-річний громадянин Кувейту прямував на рейс до Стамбула, а з собою мав 11 840 блістерів препарату "Лірика". Окрім того, що до складу пігулок можуть входити сильнодійні наркотичні речовини, препарат відпускається тільки за рецептом лікаря. Вартість товару може сягати 2,4 мільйона гривень.

Медикаменти вилучено. Представниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, днями у Закарпатській області правоохоронці запобігли нелегальному переправленню за кордон гуртових партій підакцизної тютюнової продукції. Під час обшуків у ділків вилучено майже 60 тисяч пачок контрабандних цигарок на майже 2,5 мільйона гривень.

Бориспіль Київська область ліки контрабанда прикордонники

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