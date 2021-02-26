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26 лютого 2021, 15:31 763

На Закарпатті блокували масштабний канал контрабанди: вилучено товару на суму 2,5 млн

26 лютого 2021, 15:31 763
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Фото: СБУ
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У Закарпатській області правоохоронці запобігли нелегальному переправленню за кордон оптових партій підакцизної тютюнової продукції. Під час обшуків у ділків вилучено майже 60 тисяч пачок контрабандних цигарок на майже 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що місцеві мешканці планували організувати контрабандний канал переправлення тютюнових виробів до країн Євросоюзу.

Підготовлений для контрабандного переправлення товар ділки зберігали на території складського приміщення... Вилучені тютюнові вироби було виготовлено на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків за місцями проживання учасників протиправної діяльності та зберігання товару правоохоронці виявили пакувальну тару, стрейч плівки та інші речі, які вони використовували для підготовки продукції до "відправлення".

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого понад дві тонни контрабандних сигарет з ОАЕ затримали у "Борисполі”. Вартість контрабанди – 1,4 млн грн.

СБУ ЄС контрабанда Закарпаття в'язниця сигарети

 
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