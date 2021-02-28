В Борисполе задержали иностранца с лекарствами более чем на два миллиона

Гражданин Кувейта перевозил наркотический препарат "Лирика"

Гражданин Кувейта перевозил наркотический препарат "Лирика"

Фото: Госпогранслужба Украины

Иностранца, который вез два чемодана запрещенных медицинских препаратов, задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины по информации оперативных сотрудников ОКПП «Киев».

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.

36-летний гражданин Кувейта направлялся на рейс до Стамбула, а с собой имел 11 840 блистеров препарата "Лирика". Кроме того, что в состав таблеток могут входить сильнодействующие наркотические вещества, препарат отпускается только по рецепту врача. Стоимость товара может достигать 2,4 миллиона гривен.

Медикаменты изъято. Представителями таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье. 471 ТКУ.

Напомним, на днях в Закарпатской области правоохранители предотвратили нелегальную переправку за границу оптовых партий подакцизной табачной продукции. Во время обысков у дельцов изъято почти 60 тысяч пачек контрабандных сигарет на почти 2,5 миллиона гривен.