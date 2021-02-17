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В Украине продают первую "небольшую тюрьму" за 220 миллионов
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17 февраля 2021, 09:24 35

В Украине продают первую "небольшую тюрьму" за 220 миллионов

17 февраля 2021, 09:24 35
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Более две трети поступлений от продажи будет потрачена на развитие новой тюремной инфраструктуры
Более две трети поступлений от продажи будет потрачена на развитие новой тюремной инфраструктуры
Фото: Facebook
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В поселке Коцюбинское Киевской области выставлено на торги одну из тюрем Ирпенский исправительный центр (№132).

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", - написал он.

По информации министра, 70% поступлений от продажи будет потрачена на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% - пополнит государственный бюджет.

На сайте Фонда государственного имущества отмечается, что стартовая цена тюрьмы более 220,2 миллиона гривен (220 211 588 грн).

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

1 августа в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером, также VIP-камеры появились в Николаеве.

Минюст СИЗО тюрьма бюджет продажа

 
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