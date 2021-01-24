У Борисполі затримали 200 кілограмів контрабандного одягу

Крім одягу в Україну намагалися незаконно провезти постіль і сумки

Крім одягу в Україну намагалися незаконно провезти постіль і сумки

Фото: Держприкордонслужба

В Борисполі прикордонники та митники затримали при ввезенні в Україну велику кількість брендових речей.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

Учора ввечері під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини правоохоронці отримали інформацію про незаконну діяльність громадянина Азербайджану. Під час огляду його валіз виявили понад 200 кг товарів відомих торгових марок без відповідного декларування.

Ретельно напаковані у валізах куртки, штани, сумки, постільна білизна та ще багато інших речей під назвою таких брендів як "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" вилучені митниками.

На порушника складено матеріали про порушення митних правил.

Як повідомлялося раніше, на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину. В автобусі виявили 700 кг коштовного каменю.