14:52  23 січня
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту
10:50  23 січня
Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
18:05  23 січня
Вісім разів окупанти порушували режим "тиші" на Донбасі від початку доби
UA | RU
UA | RU
23 січня 2021, 17:45 19

Двохсот- та трьохсотграмові брили бурштину віз киянин до ОАЕ "як сувеніри"

23 січня 2021, 17:45 19
Читайте также на русском языке
Незадекларовані 13 дивовижних каменів та 26 бурштинових виробів вилучили у прямуючого до Дубаї пасажира
Незадекларовані 13 дивовижних каменів та 26 бурштинових виробів вилучили у прямуючого до Дубаї пасажира
Фото Київської митниці
Читайте также
на русском языке

Необроблений бурштин рідкісно крупних фракцій - брили по 200 та 300 грамів кожна, виявлені співробітниками Київської митниці у пасажира, який відлітав через аеропорт «Бориспіль» до Дубаї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю.

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощену систему "зелений коридор", чим засвідчив про відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Натомість переміщував дорогоцінне каміння.

Загалом у валізі молодого чоловіка серед його особистих речей знаходилось 13 каменів бурштину різного кольору, розміру і незвичних, чудернацьких форм та 26 виробів з сонячного каміння - намисто, браслети та кабошон. Кожен камінь загорнутий в плівку, а вироби - в окремих пакетиках. Загальна вага 13 необроблених каменів склала трохи більше 3 кг (3,022 кг), - повідомляють митники.

Зі слів пасажира, прикраси та бурштин він віз як сувенір знайомим в Дубаї.

Наразі стосовно пасажира, яким виявився 29-тирічний киянин, Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Бурштин та вироби з нього вилучено. Матеріали справи митниця скерує до суду.

Київськими митниками в "Борисполі" вилучено двохсот- та трьохсотграмові брили 🟡 бурштину Необроблений бурштин...

Posted by Київська митниця on Saturday, January 23, 2021

Як повідомлялося раніше, на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину. В автобусі виявили 700 кг коштовного каменю.

Нагадаємо, на Рівненщині проходять "бурштинові рейди". Правоохоронці планують проводити такі відпрацювання на постійній основі.

Також на Рівненщині відбулися перші "бурштинові” аукціони у 2021 році, і саме для захисту орендарів поліція почала проводити рейди в північних районах області.

митниця контрабанда аеропорт бурштин Бориспіль
В аеропорту "Бориспіль" виявили кокаїну на понад 2 млн гривень
19 січня 2021, 08:39
Золоті годинники з діамантами на 1,5 млн намагалися пронести через "зелений коридор" в аеропорту "Бориспіль"
14 січня 2021, 15:30
Рекордна партія героїну на 2,3 млрд гривень виявлена у Львові
05 січня 2021, 20:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »