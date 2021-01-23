Двохсот- та трьохсотграмові брили бурштину віз киянин до ОАЕ "як сувеніри"

Незадекларовані 13 дивовижних каменів та 26 бурштинових виробів вилучили у прямуючого до Дубаї пасажира

Незадекларовані 13 дивовижних каменів та 26 бурштинових виробів вилучили у прямуючого до Дубаї пасажира

Фото Київської митниці

Необроблений бурштин рідкісно крупних фракцій - брили по 200 та 300 грамів кожна, виявлені співробітниками Київської митниці у пасажира, який відлітав через аеропорт «Бориспіль» до Дубаї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю.

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощену систему "зелений коридор", чим засвідчив про відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Натомість переміщував дорогоцінне каміння.

Загалом у валізі молодого чоловіка серед його особистих речей знаходилось 13 каменів бурштину різного кольору, розміру і незвичних, чудернацьких форм та 26 виробів з сонячного каміння - намисто, браслети та кабошон. Кожен камінь загорнутий в плівку, а вироби - в окремих пакетиках. Загальна вага 13 необроблених каменів склала трохи більше 3 кг (3,022 кг), - повідомляють митники.

Зі слів пасажира, прикраси та бурштин він віз як сувенір знайомим в Дубаї.

Наразі стосовно пасажира, яким виявився 29-тирічний киянин, Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Бурштин та вироби з нього вилучено. Матеріали справи митниця скерує до суду.

Київськими митниками в "Борисполі" вилучено двохсот- та трьохсотграмові брили 🟡 бурштину Необроблений бурштин... Posted by Київська митниця on Saturday, January 23, 2021

Як повідомлялося раніше, на Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину. В автобусі виявили 700 кг коштовного каменю.

Нагадаємо, на Рівненщині проходять "бурштинові рейди". Правоохоронці планують проводити такі відпрацювання на постійній основі.

Також на Рівненщині відбулися перші "бурштинові” аукціони у 2021 році, і саме для захисту орендарів поліція почала проводити рейди в північних районах області.