На Житомирщині затримали мікроавтобус з контрабандою бурштину

В автобусі виявили 700 кг коштовного каменю

В автобусі виявили 700 кг коштовного каменю

Фото: з відкритих джерел

У Новоград-Волинському районі Житомирської області наздогнали патрульні й примусово зупинили мікроавтобус Nissan - його водій раніше проігнорував вимоги поліцейських до зупинки. При огляді з'ясувалося, що водій перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Житомирщини.

Так, зазначається, що водій запропонував патрульним 1000 євро за безперешкодне продовження свого руху.

"Як виявилося, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що був у мікроавтобусі. Під час огляду з’ясувалось, що він перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожим на бурштин-сирець. З метою уникнення адміністративної та кримінальної відповідальності водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро неправомірної вигоди", - підкреслюється в повідомленні правоохоронців.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції, працівники якої задокументували кримінальні правопорушення. Так, виявлене каміння було вилучено та передано на відповідальне зберігання до ГУНП в Житомирській області та призначено його експертне дослідження.

Чоловікові загрожує не лише адміністративна відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, а й кримінальна за вказані діяння. Також поліцейські з’ясовують походження та призначення вантажу", - підсумували в поліції.

Розслідування проводиться за ст. 240-1 (Незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Крім цього, поліцейські задокументували обставини пропозиції неправомірної вигоди патрульним. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області затримали митника за контрабанду бурштину в Молдову.