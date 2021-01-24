В Борисполе задержали 200 килограммов контрабандной одежды
В Борисполе пограничники и таможенники задержали при ввозе в Украину большое количество брендовых вещей.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.
Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители получили информацию о незаконной деятельности гражданина Азербайджана. Во время осмотра его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования.
Тщательно упакованные в чемоданах куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей под названием таких брендов как "Louis Vuitton", "Prada", "Moncler", "Pierre Cardin" были изъяты таможенниками.
На нарушителя составлены материалы о нарушении таможенных правил.
Как сообщалось ранее, на Житомирщине задержали микроавтобус с контрабандой янтаря. В автобусе обнаружили 700 кг ценного камня.