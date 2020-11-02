Михаил Нетяжук переизбран мэром Фастова
Действующий городской голова представлял "Партию национального эгоизма"
Действующий городской голова представлял "Партию национального эгоизма"
На выборах мэра Фастова победу одержал действующий городской голова Михаил Нетяжук от «Партии национального эгоизма.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.
За Нетяжука проголосовали 39,22% избирателей (6094 голосов).
Результаты остальных кандидатов следующие:
- Лариса Скрипак ("Евросолидарность") – 13% (2021 голосов);
- Жанна Быстрая ("Батькивщина") – 12,97% (2016);
- Дмитрий Босой ("Слуга народа") – 8,23% (1280);
- Олег Нестеренко ("ОПЗЖ") – 6,16% (957);
- Валентина Войтенко ("Победа Пальчевского") – 5,43% (844);
- Геннадий Сиваненко ("За майбутне") – 4,65% (723);
- Александр Попко (самовыдвижение) – 3,14% 488;
- Алексей Островский (самовыдвижение) – 2,71% (421);
- Леся Осадчук ("Сила и Честь") – 2,58% (401);
- Владимир Тимофеев ("Гражданское движение "Хвиля") – 1,86% (290).
Напомним, сегодня же стало известно, что по предварительным данным мэр Житомира Сергей Сухомлин на местных выборах 25 октября 2020 года получил более 52% избирателей и сохраняет свою должность.
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