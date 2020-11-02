Михаил Нетяжук переизбран мэром Фастова

Действующий городской голова представлял "Партию национального эгоизма"

Действующий городской голова представлял "Партию национального эгоизма"

Фото: Фастовський блог

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.



За Нетяжука проголосовали 39,22% избирателей (6094 голосов).



Результаты остальных кандидатов следующие:

Лариса Скрипак ("Евросолидарность") – 13% (2021 голосов);

Жанна Быстрая ("Батькивщина") – 12,97% (2016);

Дмитрий Босой ("Слуга народа") – 8,23% (1280);

Олег Нестеренко ("ОПЗЖ") – 6,16% (957);

Валентина Войтенко ("Победа Пальчевского") – 5,43% (844);

Геннадий Сиваненко ("За майбутне") – 4,65% (723);

Александр Попко (самовыдвижение) – 3,14% 488;

Алексей Островский (самовыдвижение) – 2,71% (421);

Леся Осадчук ("Сила и Честь") – 2,58% (401);

Владимир Тимофеев ("Гражданское движение "Хвиля") – 1,86% (290).

Напомним, сегодня же стало известно, что по предварительным данным мэр Житомира Сергей Сухомлин на местных выборах 25 октября 2020 года получил более 52% избирателей и сохраняет свою должность.