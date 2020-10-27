Изнасилование в Кагарлыке: экс-начальника Кагарлицкого отделения отправили под домашний арест

ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции

ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области.

Об этом ГБР сообщило в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Бывший начальник подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении его подчиненными незаконного задержания, мер для его прекращения и неуведомление компетентных органов о преступлении.

Также бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, сегодня же суд отпустил из-под стражи одного из подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке.