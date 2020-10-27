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27 октября 2020, 21:19

Изнасилование в Кагарлыке: экс-начальника Кагарлицкого отделения отправили под домашний арест

27 октября 2020, 21:19
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ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции
ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции
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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлицкого ОП Обуховского ОП ГУНП в Киевской области.

Об этом ГБР сообщило в своем телеграмм-канале, пишет RegioNews.

Бывший начальник подозревается в непринятии руководителем, которому стало известно о совершении его подчиненными незаконного задержания, мер для его прекращения и неуведомление компетентных органов о преступлении.

Также бывшему начальнику Кагарлицкого отдела полиции избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, сегодня же суд отпустил из-под стражи одного из подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке.

ГБР подозрение арест полиция изнасилование начальник Кагарлык
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