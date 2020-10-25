Ехали голосовать за "Батькивщину": В Борщаговской ОТГ задержали группу "политических туристов" в розовых масках (ВИДЕО)

На Борщаговке зафиксировали очередных нарушителей избирательного законодательства

На Борщаговке зафиксировали очередных нарушителей избирательного законодательства

Фото: скрин видео

В Петропавловской Борщаговке Киевской области правоохранители задержали группу людей, которые завозились для фальсификаций во время голосования, и их организатора.

Об этом сообщил кандидат на должность главы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа" Роман Гах на своей странице в Facebook.

Только что были задержаны полицией очередные "туристы" и их организатор на въезде в Петропавловскую Борщаговку. Эти люди едут голосовать за партию "Батькивщина" за деньги. Им выдают розовые маски. А еще у них есть список избирательных участков в Софиевской, Петропавловской Борщаговке и селе Чайки с номерами столов, за которыми они должны голосовать (смотрите в первом комментарии)", - сообщил Гах.

По его словам, организовал завоз этих "туристов" кандидат в главы Борщаговской ОТГ Дмитрий Гусятинский.

Вдумайтесь, люди без прописок, организованно завезены в нашу ОТГ одним кандидатом от "Батькивщины" - Дмитрием Гусятинским. Вот такая простая схема фальсификации выборов, традиционные карусели", - написал Роман Гах.

Роман Гах обнародовал изъятое у "туристов" памятку, в которой были обозначены номера столов, за которыми должны получать бюллетени фальсификаторы выборов.

Он также обнародовал видео с места событий.

Напомним, ранее в Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который имел за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебського на выборах главы Борщаговской ОТГ.