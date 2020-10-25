Роман Гах проголосував на виборах в Борщагівській ОТГ та особисто бачив "завезених людей" (ВІДЕО)

Гах зазначив, що стара влада підготувалася до виборів у добрих старих традиціях, бо вміє лише красти голоси

Гах зазначив, що стара влада підготувалася до виборів у добрих старих традиціях, бо вміє лише красти голоси

Кандидат на посаду Борщагівської ОТГ Роман Гах проголосував на дільниці №320625 у ЗОШ Софіївської Борщагівки і при цьому на власні очі бачив "завезених людей".

Про це Роман Гах написав на власній сторінці у "Фейсбуці", повідомляє RegioNews.

Проголосував за зміни в нашій громаді. Бачив багатьох завезених людей. Стара влада підготувалася до виборів у добрих старих традиціях, бо вміє лише красти голоси. Земельна мафія хоче зробити вибір за нас з вами, і ми можемо не дати їм цього зробити лише разом", - зазначив Роман Гах.

Приходьте на виборчі дільниці, голосуйте, стежте за тим, щоб у ваших квартирах не були прописані чужі люди, які вже "проголосували". Вони масово зараз це роблять. Всього година вашого часу може змінити наступні 5 років вашого життя. Може змінити майбутнє для ваших дітей. Я йду змінювати громаду та вирішувати проблеми. Ми переможемо", - підсумував Роман Гах.

Нагадаємо, сьогодні у Борщагівській ОТГ відбуваються вибори голови громади та депутатів ради ОТГ. З самого ранку на виборчих дільницях Борщагівки фіксуються масові фальсифікації та порушення виборчого законодавства.