Хоче очорнити конкурента: Жителі Борщагівської ОТГ звинувачують Кудрика у відключенні води під вибори

Обурені мешканці ЖК залишають коментарі на сторінці Олеся Кудрика у Facebook

Обурені мешканці ЖК залишають коментарі на сторінці Олеся Кудрика у Facebook

Фото: з відкритих джерел

Мешканці житлового комплексу "Софія Клубний" від Мартинова у Софіївській Борщагівці скаржаться на проблеми з водопостачанням. На їхню думку, для таких перебоїв з водою немає причини, це "комунальний шантаж" голови села Олеся Кудрика перед виборами.

Про проблеми з водою розповів Андрій Кириченко, який представився мешканцем ЖК "Софія Клубний" у групі для жителів ЖК у Facebook , передає RegioNews.

На його думку, Кудрик через свій вплив на Водоканал намагається налаштувати людей проти девелопера, який забудовує Софіївську Борщагівку, Андрія Мартинова та Романа Гаха – кандидата в голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу", якого Мартинов підтримує.

"Живу на "Клубному". Проблеми з водою почались в акурат під вибори. Все було нормально раніше, вода була, а в останній тиждень просто катастрофа. Водоканал відключає воду без причини. Мені щось почало вже здаватися, що хтось намагається нас налаштувати спеціально проти Мартинова, який Гаха підтримує на виборах. Щоб ми голосували за когось іншого, бо правда, була вода і тут раптом нема", - написав Кириченко, додавши, що Водоканал "морозиться відповідати".

Позицію Андрія Кириченка у коментарях підтримали і інші мешканці ЖК. Зокрема, люди пишуть у коментарях наступне:

"Щось мені підказує, що Ви маєте рацію. Теж живемо вже півроку на Клубному і таке вперше, що б без причини і пояснень".

"Так, мене дістало. Дзвоню на Водоканал, вони все на ЖЕК. А в ЖЕКу не можуть дати воду, яку не дає Водоканал. Всі ж розуміють що керує Водоканалом сільрада, від якої йде голова, який тільки і звик що дерибанити і афери провертати".

"Ви борди по селу бачили? Ось уявіть, їде Кудрик по селу. Усюди Гах. Мартинов дає інтерв'ю і його мочить. Дивиться на наші ЖК, розуміє, що тут молодь за Гаха. Що може зробити цей дід? Правильно, комунальним господарством шантажувати. Перекрити воду і сказати, що це Гах. Жалюгідний примітивний клоп. Не розуміє, що такі методи тут не пройдуть і ми всі розуміємо, хто це робить. Кудрявий".

"В мене трошки тече. Але це вже якийсь геноцид. Задовбало, ви праві, що це тільки сільрада може заради перемоги того дідугана вусатого на виборах. Воно бігає по селу, стадіони недобуди відкриває, садочок в чорта на рогах, аби тільки біля кормушки всидіти".

Обурені мешканці ЖК "Софія Клубний" також залишають коментарі на сторінці Олеся Кудрика у Facebook.

Нагадаємо, раніше у виборчому штабі партії "Слуга народу" у Борщагівській ОТГ заявили, що стара влада Борщагівської ОТГ в останні дні перед виборами готує провокації .

Відповідно до соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIOSTREAM , на виборах голови Борщагівської ОТГ найбільшу підтримку виборців має кандидат від партії "Слуга народу" Роман Гах; за нього 25 жовтня готові проголосувати 28,2% тих, хто піде на вибори та визначився з вибором

На другому місці чинний сільський голова Софіївської Борщагівки, який балотується від партії "Європейська солідарність", Олесь Кудрик. За нього готові віддати свій голос 22,4% опитаних. Таким чином відрив Романа Гаха від другого місця складає 5,8%. На третьому місці чинний голова Петропавлівської Борщагівки, самовисуванець Олексій Кодебський, за якого готові проголосувати 14,2%.