Хочет очернить конкурента: Жители Борщаговской ОТГ обвиняют Кудрика в отключении воды под выборы

Возмущенные жители ЖК оставляют комментарии на странице Олеся Кудрика в Facebook

Возмущенные жители ЖК оставляют комментарии на странице Олеся Кудрика в Facebook

Фото: из открытых источников

Жители жилого комплекса "София Клубный" от Мартынова в Софиевской Борщаговке жалуются на проблемы с водоснабжением. По их мнению, для таких перебоев с водой нет причины, это "коммунальный шантаж" главы села Олеся Кудрика перед выборами.

О проблемах с водой рассказал Андрей Кириченко, который представился жителем ЖК "София Клубный" в группе для жителей ЖК в Facebook , передает RegioNews.

По его мнению, Кудрик через свое влияние на Водоканал пытается настроить людей против девелопера, который застраивает Софиевскую Борщаговку, Андрея Мартынова и Романа Гаха - кандидата в головы Борщаговской ОТГ от "Слуги народа", которого Мартынов поддерживает.

"Живу на "Клубном". Проблемы с водой начались в аккурат под выборы. Все было нормально раньше, вода была, а в последнюю неделю просто катастрофа. Водоканал отключает воду без причины. Мне что-то начало уже казаться, что кто-то пытается нас настроить специально против Мартынова, который Гаха поддерживает на выборах. Чтобы мы голосовали за другого, потому что правда, была вода и тут вдруг нет", - написал Кириченко, добавив, что Водоканал "морозится отвечать".

Позицию Андрея Кириченко в комментариях поддержали и другие жители ЖК. В частности, люди пишут в комментариях следующее:

"Что-то мне подсказывает, что Вы правы. Тоже живем уже полгода на Клубном и такое впервые, что бы без причины и объяснений".

"Да, меня достало. Звоню на Водоканал, они все на ЖЭК. А в ЖЭКе не могут дать воду, которую дает Водоканал. Все ж понимают, что руководит водоканалом сельсовет, от которого идет голова, который только и привык что деребанить и аферы проворачивать".

"Вы борды по селу видели? Вот представьте, едет Кудрик по селу. Всюду Гах. Мартынов дает интервью и его мочит. Смотрит на наши ЖК, понимает, что здесь молодежь за Гаха. Что может сделать этот дед? Правильно, коммунальным хозяйством шантажировать. Перекрыть воду и сказать, что это Гах. Жалкий примитивный клоп. Не понимает, что такие методы тут не пройдут и мы все понимаем кто это делает. Кудрявый".

"У меня немножко течет. Но это уже какой-то геноцид. Задолбало, вы правы, что это только сельсовет может ради победы того старика усатого на выборах. Оно бегает по селу, стадионы недострои открывает, садик в черта на рогах, лишь бы у кормушки усидеть".

Возмущенные жители ЖК "София Клубный" также оставляют комментарии на странице Олеся Кудрика в Facebook.

Напомним, ранее в избирательном штабе партии "Слуга народа" в Борщаговской ОТГ заявили, что старая власть Борщаговской ОТГ в последние дни перед выборами готовит провокации .

В соответствии с социологическим исследованием, проведенным компанией SOCIOSTREAM , на выборах главы Борщаговской ОТГ наибольшую поддержку избирателей имеет кандидат от партии "Слуга народа" Роман Гах; за него 25 октября готовы проголосовать 28,2% тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором.

На втором месте действующий председатель Софиевской Борщаговки, который баллотируется от партии "Европейская солидарность", Олесь Кудрик. За него готовы отдать свой голос 22,4% опрошенных. Таким образом, отрыв Романа Гаха от второго места составляет 5,8%. На третьем месте действующий глава Петропавловской Борщаговки, самовыдвиженец Алексей Кодебский, за которого готовы проголосовать 14,2%.