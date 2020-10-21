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21 жовтня 2020, 12:18 23

Стара влада Борщагівської ОТГ в останні дні перед виборами готує провокації, - заява штабу "Слуги народу"

21 жовтня 2020, 12:18 23
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Безпорадність старої влади у роботі з виборцями штовхає її до найпідліших методів боротьби, вважають у політсилі
Безпорадність старої влади у роботі з виборцями штовхає її до найпідліших методів боротьби, вважають у політсилі
Фото: з відкритих джерел
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Стара влада сіл, що входять до Борщагівської ОТГ, усвідомлюючи неминучість втрати своїх посад, розпочала проти партії "Слуга народу" відверто брудну кампанію.

Про це йдеться у заяві керівника виборчого штабу партії "Слуга народу" у Борщагівській ОТГ, кандидата в депутати ради ОТГ Олександра Демочка, оприлюдненій на сторінці Слуга народу – Борщагівська ОТГ у "Фейсбуці", передає RegioNews.

"На кандидата від "Слуги народу" в голови ОТГ Романа Гаха та його команду в останні дні буквально полилися потоки відвертого бруду. Маніпуляції, наклепи, примітивні образи, незаконні методи агітації, залучення до своїх політичних ігор дітей, підготовка фальсифікацій – все це свідчить про те, що стара влада готова піти буквально на все, аби не дати нашій політсилі чесно перемогти на виборах. Хочу звернути вашу увагу, що вся ця брудна і примітивна кампанія розпочалася одночасно з публікацією соціологічного дослідження компанії SOCIOSTREAM, яке наочно засвідчило, що виборці Борщагівської ОТГ надають перевагу Романові Гаху та "Слузі народу", а не старим політикам, які уже давно розписалися у власній некомпетентності та байдужості до проблем людей", - йдеться в заяві.

За словами Демочка, дані соціології більш ніж переконливі. Тільки масштабна фальсифікація результатів може допомогти старій владі зупинити Романа Гаха та "Слугу народу". Безпорадність старої влади у роботі з виборцями штовхає її до найпідліших методів боротьби.

"Наш штаб отримав інформацію, що найбільші провокації проти команди "Слуги народу" заплановані на останній дні перед "днем тиші" – 22 та 23 жовтня. Закликаємо усіх не піддаватися на ці брудні провокації та маніпулювання. Будьте свідомими та відповідальними, прийдіть у неділю, 25 жовтня, на виборчі дільниці та зробіть свій вибір. Не дайте старій владі вкрасти ваші права. Номер Романа Гаха у бюлетені з виборів голови ОТГ - 9. Номер партії "Слуга народу" на виборах в Раду Борщагівської ОТГ – 11. Тепер майбутнє Борщагівки залежить тільки від тебе! Борщагівка має стати новою!", - підсумував Олександр Демочко.

Нагадаємо, відповідно до соціологічного дослідження, проведеного компанією SOCIOSTREAM, на виборах голови Борщагівської ОТГ найбільшу підтримку виборців має кандидат від партії "Слуга народу" Роман Гах; за нього 25 жовтня готові проголосувати 28,2% тих, хто піде на вибори та визначився з вибором

На другому місці чинний сільський голова Софіївської Борщагівки, який балотується від партії "Європейська солідарність", Олесь Кудрик. За нього готові віддати свій голос 22,4% опитаних. Таким чином відрив Романа Гаха від другого місця складає 5,8%. На третьому місці чинний голова Петропавлівської Борщагівки, самовисуванець Олексій Кодебський, за якого готові проголосувати 14,2%.

вибори політика ОТГ голосування Кандидат виборці
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