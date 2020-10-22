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22 жовтня 2020, 21:24 5

У Києві викрили організацію "сітки" підкупу виборців

22 жовтня 2020, 21:24 5
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За голосування за певного кандидата громадянам пропонували 1000 гривень винагороди
За голосування за певного кандидата громадянам пропонували 1000 гривень винагороди
Фото: Нацполиция України
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Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців.

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України.

Поліцейські встановили, що до організації "сітки" підкупу виборців причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата.

Зловмисників викрили при отриманні коштів для підкупу. Крім цього, у них вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 7 років позбавлення волі.

Наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців. При затриманні у правопорушників вилучили майже $45 тисяч, які призначалися для підкупу виборців.

Київ кримінальна справа поліція затримання підкуп виборців
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