Топ-менеджмент аэропорта "Борисполь" уличили в незаконных миллионных сделках

Через фиктивные фирмы менеджеры вывели из оборота почти 37 миллионов бюджетных средств

Через фиктивные фирмы менеджеры вывели из оборота почти 37 миллионов бюджетных средств

Фото: СБУ

СБУ разоблачила задачи миллионных убытков государству во время строительства объектов инфраструктуры международного аэропорта «Борисполь»

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм, организованный топменеджментом международного аэропорта "Борисполь" во время закупки услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Оперативники спецслужбы установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топменеджментом аэропорта. В 2017-18 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов.

Затем дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности. Таким образом они обналичили почти 37 млн грн государственных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит с НДС на свыше 6 млн грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела.

Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, которые содержат информацию о проведены незаконные операции. Также изъято заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконных характер совершенных сделок.

Для получения материалов, имеющих доказательственное значение, правоохранители получили временный доступ к документов, которые находятся в распоряжении причастных к делу должностных лиц ГП "МА Борисполь",в частности, о финансово-хозяйственные взаимоотношения с компанией, которая фигурирует в уголовном производстве.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, суд назначил экс-руководителю "Борисполя" Дыхне залог более 5 млн грн. Его подозревают в нанесении 16,5 млн гривен убытков аэропорта.