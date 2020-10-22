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22 жовтня 2020, 17:01 1

У Дніпрі блокували продаж персональної бази даних громадян напередодні виборів

22 жовтня 2020, 17:01 1
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Наразі встановлюються покупці даних реєстру виборців
Наразі встановлюються покупці даних реєстру виборців
Фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України блокували продаж на хакерському форумі персональних даних громадян напередодні місцевих виборів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що на одному із спеціалізованих хакерських форумів зловмисник пропонував придбати базу даних, яка за багатьма ознаками співпадає з інформацією, що зберігається в АІТС "Державний реєстр виборців".

Дані із зазначенням місця проживання та номерів виборчих дільниць користуються великим попитом у "даркнеті" напередодні проведення виборів до органів місцевого самоврядування. Адже ця інформація може бути використана замовниками для впливу на електоральні вподобання виборців.

Оперативники встановили особу зловмисника та провели низку слідчих дій, вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Наразі встановлюються всі обставини злочину та перелік "клієнтів", що придбали персональні дані виборців.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозри за ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Кіровоградщині понад 200 чоловік незаконно змінили виборчу адресу

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