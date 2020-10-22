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22 жовтня 2020, 17:23 2

На Рівненщині ділки хотіли привласнити врожай, вирощений Національною академією аграрних наук

22 жовтня 2020, 17:23 2
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Вартість урожаю, на який "поклали око" - понад 60 мільйонів гривень
Фото: flickr
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Служба безпеки України попередила спробу заволодіння врожаєм держпідприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадовці у жовтні поточного року вступили у змову з комерційними структурами.

Через підробку документів і використання фірм-прокладок ділки планували переоформити права на врожай із земель держгосподарства на бізнесменів. Орієнтовна вартість насіння соняшника, яким збирались заволодіти зловмисники, становить понад 60 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали 3 комбайни, які незаконно збирали врожай, вантажний транспорт з насінням соняшнику держпідприємства вагою понад 40 тонн.

На вилучені сільгосптехніку та агропродукцію судом накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні ж на Рівненщині викрили схрон з гранатами і вибухівкою .

СБУ розкрадання урожай Рівне НАНУ сільське господарство
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