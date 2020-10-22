На Рівненщині ділки хотіли привласнити врожай, вирощений Національною академією аграрних наук
Служба безпеки України попередила спробу заволодіння врожаєм держпідприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
У межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадовці у жовтні поточного року вступили у змову з комерційними структурами.
Через підробку документів і використання фірм-прокладок ділки планували переоформити права на врожай із земель держгосподарства на бізнесменів. Орієнтовна вартість насіння соняшника, яким збирались заволодіти зловмисники, становить понад 60 мільйонів гривень.
Правоохоронці затримали 3 комбайни, які незаконно збирали врожай, вантажний транспорт з насінням соняшнику держпідприємства вагою понад 40 тонн.
На вилучені сільгосптехніку та агропродукцію судом накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні ж на Рівненщині викрили схрон з гранатами і вибухівкою .