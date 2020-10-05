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На Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли
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05 октября 2020, 20:30 2

На Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли

05 октября 2020, 20:30 2
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На месте происшествия работают спасатели
На месте происшествия работают спасатели
Фото из открытых источников
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Мотодельтаплан упал на поле вблизи с. Перемога Барышевского района Киевской области в понедельник вечером, в результате чего погибли два человека.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трагедия произошла в 18:14, пишет RegioNews.

Осуществляется обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и две единицы техники", - говорится в сообщении.

Напомним, на Сумщине разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.

погибшие самолет ГСЧС авария Киевская область
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