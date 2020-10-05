На Киевщине упал мотодельтаплан, два человека погибли

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), трагедия произошла в 18:14, пишет RegioNews.

Осуществляется обследование территории. На месте происшествия привлечено 12 человек и три единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и две единицы техники", - говорится в сообщении.