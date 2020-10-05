17:30  05 жовтня
Євросоюз пригрозив скасуванням безвізу деяким українським політикам і олігархам
11:12  05 жовтня
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу на Донбасі
17:40  05 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксований один обстріл
UA | RU
UA | RU
05 жовтня 2020, 18:38 3

"Укрзалізниця” хоче запровадити безконтактну оплату проїзду в електричках

05 жовтня 2020, 18:38 3
Читайте также на русском языке
Для реалізації пілотного проекту були обрані два напрямки у Київській області
Для реалізації пілотного проекту були обрані два напрямки у Київській області
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

“Укрзалізниця” планує запровадити безконтактну оплату проїзду в електричках, ця можливість стане доступною вже на початку наступного року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Відомо, що проект буде реалізовано спільно з міжнародною платіжною системою VISA.

Для реалізації пілотного проекту обрали популярні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин. На низці станцій планується встановити турнікетні системи і термінали з продажу квитків. В подальшому проект будуть поширювати і на інших приміських напрямках”, - йдеться в повідомленні.

У компанії запевняють, що пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою чи телефоном і не стояти у чергах до квиткової каси.

Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн, невідповідність запчастин стандартам якості підтвердила незалежна експертиза.

Укрзализныця плата квитки діджиталізація Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Броварах під Києвом п'яний поліцейський скоїв смертельне ДТП
05 жовтня 2020, 08:42
Список кандидатів до Київради від Радикальної партії очолила дружина Олега Ляшка Росіта
04 жовтня 2020, 16:23
ЦВК достроково розпустила увесь склад Васильківської і Кагарлицької ТВК
04 жовтня 2020, 14:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Яка дюжина, такий і вибір, або Тринадцять кандидатів у мери Полтави
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Петро Олещук
Всі блоги »