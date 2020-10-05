"Укрзалізниця” хоче запровадити безконтактну оплату проїзду в електричках
“Укрзалізниця” планує запровадити безконтактну оплату проїзду в електричках, ця можливість стане доступною вже на початку наступного року.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
Відомо, що проект буде реалізовано спільно з міжнародною платіжною системою VISA.
Для реалізації пілотного проекту обрали популярні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин. На низці станцій планується встановити турнікетні системи і термінали з продажу квитків. В подальшому проект будуть поширювати і на інших приміських напрямках”, - йдеться в повідомленні.
У компанії запевняють, що пасажири отримають можливість оплачувати проїзд безконтактно карткою чи телефоном і не стояти у чергах до квиткової каси.
Нагадаємо, СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці” на 11,8 млн, невідповідність запчастин стандартам якості підтвердила незалежна експертиза.