ЦИК досрочно распустила весь состав Васильковской и Кагарлыкской ТИК

Новые составы ТИК должны быть сформированы до 5 октября

Новые составы ТИК должны быть сформированы до 5 октября

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт ЦИК.

Отмечается, что в ЦИК поступила жалоба от партии "За будущее", в какой шла речь о незаконном отказе в регистрации кандидата на должность Васильковского городского головы Поповича В.Ф. от этой партии.

Рассмотрев жалобы, другие имеющиеся материалы, а также объяснения Васильковской городской ТИК, Комиссия отметила, что следствием противоправного бездействия этой комиссии стало лишение субъекта избирательного процесса гарантированного Конституцией Украины и Кодексом права на участие в выборах.

Следовательно, ЦИК досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Васильковскую городскую ТИК после формирования ее нового состава обязали до 21 часа 5 октября 2020 года включительно повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата на должность Васильковского городского головы Поповича В.Ф на местных выборах 25 октября 2020 года, принять решение и безотлагательно направить в ЦИК его копию.

Также ЦИК расформировала весь состав избирательной комиссии в Кагарлыке за идентичное нарушение - бездействие комиссии по регистрации 4-х кандидатов в депутаты Кагарлыкской городского совета от "Нашего края".

После рассмотрения жалобы ЦИК отметила, что следствием противоправного бездействия этой комиссии стало лишение партии гарантированного Конституцией Украины и Избирательным кодексом Украины права на участие в выборах. Кроме того, Комиссия обратила внимание на нарушение порядка ведения делопроизводства этой избирательной комиссией. Следовательно, решением ЦИК было досрочно прекращены полномочия всего состава Кагарлыкской ТИК.

ЦИК обязала Кагарлыцкую городскую ТИК после формирования ее нового состава до 21 часа 5 октября 2020 года повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в депутаты от Киевской областной организации Политической партии "НАШ КРАЙ", принять решение и безотлагательно направить в Комиссию его копию.

Напомним, "Слугу народа” в Киевской области обвинили в снятии кандидатов и подмене списков.