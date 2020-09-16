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16 сентября 2020, 15:52 3

Анатолий Федорчук попытается в четвертый раз стать городским головой Борисполя

16 сентября 2020, 15:52 3
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Действующий мэр Борисполя пойдет на выборы от партии "Наш край"
Действующий мэр Борисполя пойдет на выборы от партии "Наш край"
Фото из открытых источников
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Анатолий Федорчук, который руководит Борисполем с 2006 года, заявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на должность городского головы от партии «Наш край».

Об этом он рассказал в прямом эфире утреннего шоу на радио "Борисполь ФМ" 94,9, передает RegioNews.

Да, я планирую это сделать. Думаю, в ближайшее время состоится конференция партии "Наш край", где, надеюсь, буду выдвинут на должность бориспольского городского головы", - сообщил Анатолий Федорчук.

Также он отметил, что на выборы 2020 он собирается, потому что его об этом просят горожане.

... стало очень много поступать писем, они все зарегистрированы в городском совете, звонят, встречают по дороге мою жену и уговаривают. И такие убедительные слова были сказаны, если вы не пойдете, а город не будет развиваться, то это останется на вашей совести. Ну и моя старшая дочка вообще сказала, что для того, чтобы тебя никто не обвинял, лучше иди проиграй. Но у тебя совесть будет чиста, что ты что-то сделал не так", - прокомментировал городской голова.

Напомним, что Анатолий Федорчук занимает пост городского головы с 2006 года. С тех пор переизбирался дважды – в 2010 и 2015 года.

выборы партия мэр Борисполь Кандидат Наш край Федорчук Анатолий
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