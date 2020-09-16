Анатолий Федорчук попытается в четвертый раз стать городским головой Борисполя

Действующий мэр Борисполя пойдет на выборы от партии "Наш край"

Действующий мэр Борисполя пойдет на выборы от партии "Наш край"

Фото из открытых источников

Анатолий Федорчук, который руководит Борисполем с 2006 года, заявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на должность городского головы от партии «Наш край».

Об этом он рассказал в прямом эфире утреннего шоу на радио "Борисполь ФМ" 94,9, передает RegioNews.

Да, я планирую это сделать. Думаю, в ближайшее время состоится конференция партии "Наш край", где, надеюсь, буду выдвинут на должность бориспольского городского головы", - сообщил Анатолий Федорчук.

Также он отметил, что на выборы 2020 он собирается, потому что его об этом просят горожане.

... стало очень много поступать писем, они все зарегистрированы в городском совете, звонят, встречают по дороге мою жену и уговаривают. И такие убедительные слова были сказаны, если вы не пойдете, а город не будет развиваться, то это останется на вашей совести. Ну и моя старшая дочка вообще сказала, что для того, чтобы тебя никто не обвинял, лучше иди проиграй. Но у тебя совесть будет чиста, что ты что-то сделал не так", - прокомментировал городской голова.

Напомним, что Анатолий Федорчук занимает пост городского головы с 2006 года. С тех пор переизбирался дважды – в 2010 и 2015 года.