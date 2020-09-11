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11 вересня 2020, 09:26 5

На трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП: п'ятеро людей загинули

11 вересня 2020, 09:26 5
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В лікарню потрапили 20 осіб з різними травмами
В лікарню потрапили 20 осіб з різними травмами
Фото: Facebook
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Масштабне ДТП сталося на трасі Київ-Харків за участю двох вантажівок, мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті події загинули 5 осіб і 20 отримали травми.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київщини.

За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався у бік столиці, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

П'ять осіб загинули, двадцять поранені і госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Нагадаємо, на Київщині сталося смертельне ДТП, внаслідок чого загинули підлітки.

ДТП смерть поліція дороги події авто
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