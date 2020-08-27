На Київщині сталася смертельна ДТП: загинули підлітки

Всі постраждалі та жертви аварії - місцеві мешканці

Всі постраждалі та жертви аварії - місцеві мешканці

Фото: Нацполіція

В наслідок смертельної ДТП у Київській області загинули на місці пригоди двоє пасажирів легкового автомобілю: 15-річна пасажирка та 20-річний водій транспортного засобу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Київській області.

Трагічна подія сталася у місті Березань.

Встановлено, що водій автомобіля "Chevrolet" не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці знаходились водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці", - зазначили в поліції.

Також відзначається, що 20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували до медичного закладу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток. Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням.