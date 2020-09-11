На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП: пять человек погибли

В больницу попали 20 человек с различными травмами

В больницу попали 20 человек с различными травмами

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Масштабное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате происшествия погибли 5 человек и 20 получили травмы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевщины.

По предварительным данным, водитель DAF FT95 двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Пять человек погибли, двадцать ранены и госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия.

Напомним, на Киевщине произошло смертельное ДТП, вследствие чего погибли подростки.