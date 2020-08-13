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13 августа 2020, 21:14

Полиция Киевской области открыла уголовное производство против завода по производству бронежилетов

13 августа 2020, 21:14
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Производство начали по статье "загрязнение атмосферного воздуха"
Производство начали по статье "загрязнение атмосферного воздуха"
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В полицию обратилась жительница Богуславского района с заявлением о том, что по ее мнению, завод по производству бронежилетов осуществляет вредные выбросы в атмосферу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

В рамках осуществления полицейские провели санкционированный обыск на территории предприятия. К проведению следственных действий привлекли специалистов государственной экологической инспекции, отдела лабораторных исследований и Госпродпотребслужбы.

Во время обыска правоохранители изъяли уставные документы предприятия.

Также, для экспертного исследования отобраны: образцы почвы на территории предприятия и за его пределами, образцы воздуха, воды и сточной канализации. Кроме того, специалисты осуществили замер шума работы предприятия.

По результатам обыска следователи назначили ряд судебных экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, На Киевщине на ремонте дорог раздерибанили миллион гривен.

производство уголовное дело полиция Киевская область Завод атмосфера воздух
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