Полиция Киевской области открыла уголовное производство против завода по производству бронежилетов

Производство начали по статье "загрязнение атмосферного воздуха"

Производство начали по статье "загрязнение атмосферного воздуха"

В полицию обратилась жительница Богуславского района с заявлением о том, что по ее мнению, завод по производству бронежилетов осуществляет вредные выбросы в атмосферу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

В рамках осуществления полицейские провели санкционированный обыск на территории предприятия. К проведению следственных действий привлекли специалистов государственной экологической инспекции, отдела лабораторных исследований и Госпродпотребслужбы.

Во время обыска правоохранители изъяли уставные документы предприятия.

Также, для экспертного исследования отобраны: образцы почвы на территории предприятия и за его пределами, образцы воздуха, воды и сточной канализации. Кроме того, специалисты осуществили замер шума работы предприятия.

По результатам обыска следователи назначили ряд судебных экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

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