Полиция Киевской области открыла уголовное производство против завода по производству бронежилетов
В полицию обратилась жительница Богуславского района с заявлением о том, что по ее мнению, завод по производству бронежилетов осуществляет вредные выбросы в атмосферу.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.
В рамках осуществления полицейские провели санкционированный обыск на территории предприятия. К проведению следственных действий привлекли специалистов государственной экологической инспекции, отдела лабораторных исследований и Госпродпотребслужбы.
Во время обыска правоохранители изъяли уставные документы предприятия.
Также, для экспертного исследования отобраны: образцы почвы на территории предприятия и за его пределами, образцы воздуха, воды и сточной канализации. Кроме того, специалисты осуществили замер шума работы предприятия.
По результатам обыска следователи назначили ряд судебных экспертиз.
Досудебное расследование продолжается.
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