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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 13:42 8

На Чернігівщині СБУ затримала колишнього військового за продаж 50 гранат

17 червня 2020, 13:42 8
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Зловмисник зберігав зброю у схованках в лісосмузі
Зловмисник зберігав зброю у схованках в лісосмузі
Фото: СБУ
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У Чернігівській області СБУ затримала колишнього військового, який намагався налагодити продаж бойових грант представникам кримінальних кіл регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, зловмисник зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках у лісосмузі, а покупців шукав через особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником 20 гранат Ф-1. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат", - йдеться в повідомленні.

Вилучені гранати направлено на експертизу, відкрита кримінальна справа. Також перевіряють походження вилученої зброї, в тому числі з району проведення ООС.

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