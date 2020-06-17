На Чернігівщині СБУ затримала колишнього військового за продаж 50 гранат

Зловмисник зберігав зброю у схованках в лісосмузі

Зловмисник зберігав зброю у схованках в лісосмузі

Фото: СБУ

У Чернігівській області СБУ затримала колишнього військового, який намагався налагодити продаж бойових грант представникам кримінальних кіл регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, зловмисник зберігав зброю у спеціально обладнаних схованках у лісосмузі, а покупців шукав через особисті зв’язки.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником 20 гранат Ф-1. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час спроби збуту ще 50 бойових гранат", - йдеться в повідомленні.

Вилучені гранати направлено на експертизу, відкрита кримінальна справа. Також перевіряють походження вилученої зброї, в тому числі з району проведення ООС.

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