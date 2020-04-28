СБУ будет расследовать версию теракта в Чернобыле
Главное следственное управление СБУ в Киеве и области пообещало рассмотреть версию теракта, который привел к масштабных пожарам в Чернобыльской зоне.
Об этом сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает RegioNews.
Активист неоднократно заявлял, что в разных частях Чернобыля были осуществлены поджоги. А с учетом масштаба и длительности пожара, а также создания радиационной угрозы, их необходимо квалифицировать как теракты. Впрочем, кто именно виноват в этом, должно установить следствие.
Емельяненко озвучивал версии политической диверсии, попытки замаскировать незаконные вырубки или же мести сталкеров-нелегалов. Также активист потребовал наказать чиновников, которые недооценили пожар в зоне отчуждения в самом начале, спровоцировав масштабное распространение огня.
В настоящее время в СБУ заявили, что рассмотрели обращение и пообещали принять решение по дальнейшему ходу дела.
Напомним, пожары в Чернобыле начались в начале апреля. Несмотря на длительную работу спасателей, до сих пор есть опасность возникновения новых пожаров.
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