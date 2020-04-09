У Харківській області викрито чотирьох поліцейських, які "кришували" вирубку лісів

Чотирьом поліцейським та 11 цивільним особам повідомили про підозру у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу

Фото: ДБР

Чотирьом поліцейським та 11 цивільним особам повідомили про підозру у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Як раніше повідомлялося, представники бюро розслідування спільно з прокуратурою "завітали" з обшуками до Харківської області.

У правоохоронних оргагах розповіли подробиці слідчих дій. Повідомляється, що троє мешканців Харківщини без дозвільних документів організували незаконну вирубку деревини на території держпідприємства "Жовтневе лісове господарство", а також на землях запасу, що не перебувають на балансі лісового господарства.

Особи вирубували виключно дерева цінних порід. Для цього вони винаймали різноробочих, а також домовлялися із місцевими поліцейськими, аби ті їх прикривали. Також поліцейські допомагали без перешкод вивозити деревину до лісопереробних пунктів як на території Харківської області так і за її межами.

Державі завдано збитків на понад 850 тисяч гривень. Повна сума збитків буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Про підозру вже повідомлено чотирьом співробітникам Валківського відділу поліції ГУ Нацполіці в Харківській області. Правоохоронці підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України) та співучасті у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).

Також слідчі ДБР повідомили про підозру у незаконній порубці або незаконному перевезенні, зберіганні, збуту лісу 11 цивільним особам (ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).