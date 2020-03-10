На колишній авіабазі "Узин" невідомі незаконно вирощують кукурудзу

Агентство з розшуку та менеджменту активів за рішенням суду отримало 286 га колишньої авіабази "Узин” на Київщині, де невідомі особи вирощують кукурудзу і пшеницю, не сплачуючи податок на землю та орендну плату

Агентство з розшуку та менеджменту активів за рішенням суду отримало 286 га колишньої авіабази "Узин” на Київщині, де невідомі особи вирощують кукурудзу і пшеницю, не сплачуючи податок на землю та орендну плату

Про це пише RegioNews з посиланням на "Наші гроші". Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління 5 земельних ділянок загальною площею 285,91 га, розташованих на території колишнього аеродромно-технічного комплексу авіабази "Узин". Про це стало відомо з ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 19 лютого 2020 року. За версією слідчих, невстановлені особи, діючи спільно зі службовими особами державного підприємства Управління державної охорони України "Український центр підготовки охоронців", самовільно зайняли 285,91 га на території державної авіаційної бази "Узин" та незаконно використовують вказані землі для вирощування сільськогосподарських культур, не сплачуючи при цьому земельний податок та орендну плату, чим завдано значну шкоду її законному володільцю. Також в судовому реєстрі згадується ділянка в Узині площею понад 934 га, яка теж у державній власності, використовується "Українським центром підготовки охоронців". Утім, будь-яких угод щодо землекористування вказаною земельною ділянкою, ні ДП, ні "Українським центром підготовки охоронців", ні Узинською міською радою ні з ким не укладалось. Разом з тим, на території колишнього аеродрому "Авіабаза "Узин” наявні посіви кукурудзи на земельних ділянках загальною площею близько 107,51 га та земельна ділянка зі слідами посівів пшениці загальною площею близько 178,4 га. Всього на території авіабази виявлено 5 земельних ділянок із посівами чи зі слідами посівів. Слідчі кажуть, що нормативно-грошова оцінка 1 га земельної ділянки авіабази станом на 01 серпня 2019 становила 36,5 тисяч грн, посилаючись на дані порталу ngo.land.gov.ua. Відтак, кажуть слідчі, сума несплаченого у 2018-2019 роках земельного податку за користування земельною ділянкою 285,91 га становить 208,9 тисяч грн, а сума невиплаченої орендної плати за користування – ще 208,91 тисяч грн. Тому розмір заподіяної шкоди внаслідок самовільного захоплення невстановленими особами земельної ділянки площею 285,91 га колишнього аеродромно-технічного комплексу "Авіаційна база "Узин" становить понад 417 тисяч грн.

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