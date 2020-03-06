У Києві поліція ліквідувала аналітичний центр букмекерської контори

З центру здійснювалася координація всіх об’єктів грального бізнесу, у тому числі і веб-ресурсів. Для належного та постійного функціонування всієї мережі об’єктів грального бізнесу в аналітичному центрі у цілодобовому режимі працювали кілька десятків співробітників

З центру здійснювалася координація всіх об’єктів грального бізнесу, у тому числі і веб-ресурсів. Для належного та постійного функціонування всієї мережі об’єктів грального бізнесу в аналітичному центрі у цілодобовому режимі працювали кілька десятків співробітників

Про це повідомляє Нацполіція, пише RegioNews. Слідчі викрили групу осіб, які налагодили функціонування мережі гральних закладів, а також доступ до азартних ігор через створені сайти. Упродовж тривалого часу поліцейські документували діяльність злочинної групи та збирали докази їх протиправної діяльності. Всі заклади працювали під виглядом розповсюдження державних лотерей, де гравці через спеціальне програмне забезпечення робили ставки у віртуальному казино. Як правило, сервери знаходилися в зовсім інших місцях, деякі, як було з’ясовано, навіть за межами країни. При цьому ставки від гравців приймалися і через електронні платіжні термінали та системи. Також, прикриваючись діяльністю з випуску та реалізації лотереї, фігуранти створили відповідні сайти, через які фактично проводили незаконну букмекерську діяльність. За допомогою цих веб-ресурсів гравці мали доступ до таких азартних ігор, як гральні автомати, покер, віртуальна рулетки, а також можливість робити ставки на спортивні події. Задля координації та контролю за діяльністю всіх гральних об’єктів, у тому числі і в мережі Інтернет, було створено аналітичний центр. Для належного та постійного функціонування всієї мережі об’єктів грального бізнесу в аналітичному центрі, у цілодобовому режимі, працювали кілька десятків співробітників. За результатами проведених санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в офісних приміщеннях аналітичного центру букмекерської контори вилучено 333 системні блоки, 1195 моніторів, 239 жорстких дисків, мобільні телефони, флеш- накопичувачі, банківські картки, через які здійснювалася легалізація отриманих коштів, "чорнові" записи, а також фінансово-господарську документацію. Окрім мобільних груп, які відпрацьовують інформацію щодо можливого функціонування гральних закладів на території країни, проводяться заходи, направлені на ліквідацію координаційних та аналітичних центрів.

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