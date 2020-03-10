На бывшей авиабазе "Узин" неизвестные незаконно выращивают кукурузу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Наши деньги".
Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) получило в управление 5 земельных участков общей площадью 285,91 га, расположенных на территории бывшего аэродромно-технического комплекса авибазы "Узин". Об этом стало известно из постановления Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 19 февраля 2020 года.
По версии следователей, неустановленные лица, действуя совместно с должностными лицами государственного предприятия Управления государственной охраны Украины "Украинский центр подготовки охранников", самовольно заняли 285,91 га на территории государственной авиационной базы "Узин" и незаконно используют указанные земли для выращивания сельскохозяйственных культур, не платя при этом земельный налог и арендную плату, чем нанесен значительный ущерб его законному владельцу.
Также в судебном реестре упоминается участок в Узине площадью более 934 га, тоже в государственной собственности, который используется "Украинским центром подготовки охранников". Впрочем, каких-либо соглашений землепользования указанным земельным участком, ни ГП, ни "Украинский центр подготовки охранников", ни Узинский горсовет ни с кем не заключали.
Вместе с тем, на территории бывшего аэродрома "Авиабаза" Узин "имеются посевы кукурузы на земельных участках общей площадью около 107,51 га и земельный участок со следами посевов пшеницы общей площадью около 178,4 га. Всего на территории авиабазы выявлено 5 земельных участков с посевами или со следами посевов.
Следователи говорят, что нормативно-денежная оценка 1 га земельного участка авиабазы состоянию на 1 августа 2019 составила 36,5 тысяч грн, ссылаясь на данные портала ngo.land.gov.ua. Следовательно, говорят следователи, сумма неуплаченного в 2018-2019 годах земельного налога за пользование земельным участком 285,91 га составляет 208,9 тысяч грн, а сумма невыплаченной арендной платы за пользование - еще 208, 91 тысяч грн.
Поэтому размер причиненного ущерба вследствие самовольного захвата неустановленными лицами земельного участка площадью 285,91 га бывшего аэродромно-технического комплекса "Авиационная база" Узин "составляет более 417 тысяч грн.
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