З України до Росії хотіли вивезти колекцію культурних цінностей

Співробітники Управління служби безпеки України в Полтавській області попередили контрабандне переміщення до РФ предметів, що мають культурну та історичну цінність

Співробітники Управління служби безпеки України в Полтавській області попередили контрабандне переміщення до РФ предметів, що мають культурну та історичну цінність

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ. СБУ завадила контрабанді культурних цінностей до Росії Співробітники Управління СБ України в Полтавській області... Опубліковано Управління СБУ в Полтавській області Пʼятниця, 6 березня 2020 р. За попередньою версією слідства, місцевий колекціонер планував незаконно перемістити через державний кордон старовинну колекцію релігійних обрядових предметів. Покупців він підшуковував серед знайомих іноземців. Затримали зловмисника на пункті пропуску "Юнаківка" Сумської області. Серед особистих речей зловмисника правоохоронці виявили приховані від митного контролю дві ікони, обрядовий хрест та біблію на старослов’янській мові, датовані ХІХ століттям. Наразі вилучені речі передано для проведення відповідних експертиз. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 14 (готування до злочину), ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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