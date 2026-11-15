10:15  15 листопада
Атака на Одещину: пошкоджено житлові будинки, є поранені
16:45  15 листопада
Нафта, каучук і вертольоти: Сили оборони вдарили по російському ВПК у Татарстані
18:40  15 листопада
На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2026, 16:15

Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у відбійник

15 листопада 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 14 листопада, близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги сполученням Київ - Харків, поблизу села Богданівка. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

40-річний водій вантажівки DAF віз цистерну у напрямку Харкова. Він не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Внаслідок ДТП автомобіль перекинувся, після чого газоконденсат, який був у цистерні, загорівся.

На жаль, водій загинув. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян
15 листопада 2026, 18:40
На Буковині військовий витратив гроші пораненого побратима на спа-салон
15 листопада 2026, 18:05
Нафта, каучук і вертольоти: Сили оборони вдарили по російському ВПК у Татарстані
15 листопада 2026, 16:45
РФ атакувала енергетику: в кількох областях аварійні відключення світла
15 листопада 2026, 15:25
В Івано-Франківську знайшли гранату прямо на лавці
15 листопада 2026, 14:50
Українські військові "рознесли на шмаття" російські міномети
15 листопада 2026, 13:45
У Краматорську росіяни атакували пожежну частину
15 листопада 2026, 13:10
Чи такого захисту ми очікуємо від профільних правоохоронців?
15 листопада 2026, 12:25
У Харкові росіяни атакували рятувальників
15 листопада 2026, 11:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »