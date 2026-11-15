Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у відбійник
Аварія сталась 14 листопада, близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги сполученням Київ - Харків, поблизу села Богданівка. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
40-річний водій вантажівки DAF віз цистерну у напрямку Харкова. Він не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Внаслідок ДТП автомобіль перекинувся, після чого газоконденсат, який був у цистерні, загорівся.
На жаль, водій загинув. Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.
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