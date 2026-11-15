Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у відбійник

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

40-річний водій вантажівки DAF віз цистерну у напрямку Харкова. Він не впорався з керуванням та в'їхав у металевий відбійник. Внаслідок ДТП автомобіль перекинувся, після чого газоконденсат, який був у цистерні, загорівся.

На жаль, водій загинув. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.