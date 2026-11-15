Фото: Нацполіція

Аварія сталась 14 листопада близько 17:50 на вулиці Ярослава Мудрого у місті Мостиська Яворівського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

За кермом КІА Sportage була 30 річна жінка, а за кермом Peugeot 508 був 54-річний чоловік. Як з'ясувала поліція, обидва авто наїхали на 62-річного місцевого жителя. Від отриманих травм він загинув на місці.

"За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.