Фото: "Вечерний Киев"

Поздним вечером 16 ноября враг атаковал столицу баллистическими ракетами, а утром 17 ноября город оказался под угрозой ударных беспилотников

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и КГГА, передает RegioNews.

Мэр столицы информировал о работе сил противовоздушной обороны и призвал жителей столицы находиться в укрытиях.

По предварительной информации, в результате вражеских ударов повреждения получили Северный и Южный мосты.

Как сообщили в КГГА, из-за последствий ночных обстрелов временно приостановлено движение поездов на наземном участке "зеленой" ветки метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Поезда курсируют подземным участком между станциями "Сырец" и "Выдубичи".

Также в результате вражеских ударов временно перекрыто движение по Северному и Южному мостам. Из-за этого изменены маршруты общественного транспорта.

В частности:

Через Подольский мостовой переход направлен:

автобусы № 21, 73 и 101 – до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР – через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 – от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 – по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко".

На маршруте №50 увеличено количество троллейбусов.

Через Дарницкий мост курсируют:

автобусы №22 и 91.

На маршруте №22-ТР также увеличено количество автобусов.

В КГГА призывают пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, российские войска в течение дня 16 ноября более 60 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались шесть районов. Погибли два человека, еще 19 получили ранения.