У Києві підлітки жорстоко побили 51-річного чоловіка: що стало причиною нападу

Фото: Національна поліція

У Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Подія сталася на подвір’ї житлового будинку в Подільському районі Києва.

Двоє неповнолітніх розпивали спиртні напої на подвір’ї будинку, де мешкає потерпілий. Чоловік підійшов до хлопців і попросив припинити. Підлітки спочатку проігнорували зауваження, а коли киянин почав наполягати, ситуація переросла у насильство.

Один із юнаків ударив чоловіка кулаком в обличчя, від чого той упав на землю. Після цього до побиття долучився другий підліток. Нападники разом продовжували завдавати ударів кулаками та ногами в голову, живіт і груди лежачого потерпілого.

Потерпілого госпіталізували до лікарні у важкому стані. Медики діагностували у нього тяжкі тілесні ушкодження, серед яких:

черепно-мозкова травма;

численні переломи;

травми грудної клітини та внутрішніх органів.

Поліцейські затримали фігурантів на місці події. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб). Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.

Суд уже обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас судді визначили альтернативу – внесення застави у розмірі 266 240 та 232 960 гривень.

Нагадаємо, на Київщині жорстоко побили 13-річну дівчинку. Інцидент стався в Ірпені. Там компанія підлітків гуляла біля залізничного вокзалу. Між трьома дівчатами стався конфлікт, після чого розпочалась бійка.