У Києві ворожий удар пошкодив дорожнє полотно Північного мосту
У Києві 4 жовтня зафіксували влучання в дорожнє полотно Північного мосту. На момент удару по мосту їхали автомобілі. Екстрені служби прямують на місце події
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, наразі на місце влучання направляють екстрені служби.
Інформація про наслідки події та можливих постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська влучили по Північному мосту в Києві – рух транспорту частково обмежено. Постраждали дві людини.
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