Росіяни атакували Північний міст у Києві: рух на правий берег перекритий
Вранці 3 жовтня російські війська влучили по Північному мосту в Києві
Про це повідомили міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"На Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили", – йдеться у дописі.
У "Київпастрансі" повідомили, що через перекриття Північного мосту затримується рух громадського транспорту.
Нагадаємо, 2 жовтня Рада оборони Києва розглянула питання руху транспорту мостами через Дніпро та можливості відновлення руху зеленої гілки метро Південним мостом.
Упродовж 1–2 жовтня російські війська кілька разів атакували Південний міст у Києві.
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