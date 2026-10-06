У Києві відремонтували Північний міст після російської атаки

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Фахівці КП "Київавтошляхміст" відновили ділянку Північного мосту в Києві, яка була пошкоджена внаслідок російської атаки 4 жовтня. Роботи включали відновлення конструкції мосту та дорожнього покриття

Про це повідомили у КМДА, передає RegioNews .

На пошкодженій ділянці укріпили основу проїжджої частини та перекрили її спеціальною металевою плитою. Після цього фахівці відновили асфальтобетонне покриття.

Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують окремі частини мосту та забезпечують його міцність і стійкість.

Раніше фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену внаслідок атаки тепломагістраль.

У результаті мешканцям Деснянського району відновили постачання гарячої води.

Нагадаємо, Північний міст був пошкоджений під час російської атаки на Київ 4 жовтня.